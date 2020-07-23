В Эстонии поезд насмерть сбил мужчину

В начале шестого вечера в Сауэ (Харьюмаа) произошло несчастье: мужчину сбил поезд. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
Центр тревоги получил сообщение о трагедии в 17.07: в Сауэ двигавшийся в сторону Таллинна поезд сбил мужчину примерно 50-летнего возраста.
Нет оснований связывать смерть мужчины с преступлением.
В поезде никто из пассажиров травм не получил.
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