23.07.2020, 18:13

В Эстонии поезд насмерть сбил мужчину

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EST 33
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Pilt on illustratiivne.Foto: Argo Ingver

В начале шестого вечера в Сауэ (Харьюмаа) произошло несчастье: мужчину сбил поезд. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Центр тревоги получил сообщение о трагедии в 17.07: в Сауэ двигавшийся в сторону Таллинна поезд сбил мужчину примерно 50-летнего возраста.

Нет оснований связывать смерть мужчины с преступлением.

В поезде никто из пассажиров травм не получил.

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