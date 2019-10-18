В Эстонии осуждена женщина за ложное сообщение об изнасиловании

В начале октября Пярнуский уездный суд утвердил соглашение о наказании между прокуратурой и обвиняемой, согласно которому женщина (точный возраст не разглашается, около 30 лет) была признана виновной за дачу заведомо ложных показаний.

Женщина получила полтора года условно, ей также придется возместить судебные издержки, превышающие более 1500 евро.

В августе полиция получила сообщение, что в Старом парке в центре Пярну неизвестный мужчина, вооруженный ножом, ночью напал и изнасиловал женщину.

Согласно Пенитенциарному кодексу, за дачу заведомо ложных показаний полагается денежный штраф или тюремное заключение сроком до трех лет.