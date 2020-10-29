В Эстонии на складе между рулонами пленки нашли подозрительное вещество

В интернете получило распространение видео, на котором можно увидеть, как двое полицейских и складской работник изучают содержимое пакета, находящегося в упаковке между большими рулонами полиэтиленовой пленки. "Да, кокаин", — сделал заключение мужчина в оранжевом жилете после того, как понюхал содержащееся в упаковке вещество.
По информации Delfi, речь идет об отправлении, доставленном на склад транспортной фирмы Kaubaekspress из Польши, которое может содержать в большом количестве наркотическое вещество.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк подтвердил: вчера полицейский патруль отреагировал на сообщение, что в одном отправлении могут находиться наркотики.
"Подозрительный пакет доставили для выяснения содержимого на экспертизу", — добавил Лукк. То, откуда в Эстонию прибыла посылка, полиция не сообщает.
Исполнительный директор компании Kaubaekspress Меэлис Мяэ сказал Delfi, что никак не может прокомментировать ситуацию.
Предприятие Kaubaekspress занимается транспортировкой крупных и имеющих нестандартный размер отправлений по всей Эстонии. Фирма также предоставляет другие логистические услуги своим партнерам в Европейском союзе, включая складирование товара.
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