В Эстонии мошенники обманывают все изощреннее: телефон похож на номер Swedbank, маскируются под службу безопасности, вводят в состояние стресса

"Мама читает новости постоянно. Все знает о мошенниках, — объясняет читательница. — Но тут звонит ”Николай Новиков из Сведбанка”. (NB! это мошенник и никак не связан с Swedbank). Звонил с номера +372 1 310 310. Сказал, проверьте: 310 310 — номер ”Cведбанка”. (NB! настоящий номер Swedbank 6 310 310. В оригинале номер начинается на 6, в данном случае, у мошенников на 1).

Дальше начал говорить про мошенников, которые звонят и обманывают людей. Получается, в СМИ пишут о них — будьте осторожны, а они на этом и играют — сами просят проверить номер, хотят "помочь" и говорят, оказывается, про самих себя.

Потом он заявил: 6 секунд назад у вас пытались списать 200 евро со счета. То есть ввел в состояние стресса. Естественно, никакие 200 евро снять никто не пытался. Мама напряглась и стала слушать. Дальше он начал рассказывать про новую "систему защиты", чтобы "это не повторилось". Чтобы внедрить "защиту", нужно провести определенную операцию. Мама сейчас уже точно не помнит, что он говорил, так как находится в состоянии шока. Они говорили примерно час.

В итоге он попросил у нее номер карточки и CVC-код (трехзначный код на обратной стороне карточки), якобы, чтобы установить ”двухфазную защиту”. (NB! банк никогда не запрашивает такую информацию, ни в коем случае не сообщайте ее посторонним лицам).

После получения всех данных, он попросил час не заходить в интернет-банк, чтобы ”защита” активировалась. Сказал, теперь все будет впорядке, деньги никто не украдет. Я случайно узнала об этом и мы сообщили в Swedbank, они заблокировали карту, но мошенники успели снять деньги. Банк посоветовал обратиться в полицию, сами они уже ничего сделать не могут".

"Он позвонил с посылом — мы хотим вас защитить от интернет-мошенников, которые сейчас активно орудуют в Эстонии. Однако сам им оказался. У мамы со счета сняли 1500 евро", — подытожила дочь пострадавшей.

Через пару часов после разговора стало известно, что злоумышленники успели взять на имя женщины кредит в размере 2500 евро. К счастью, так как она сразу позвонила в банк, сотрудники Swedbank аннулировали кредит.