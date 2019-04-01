В Эстонии ежегодно десятки мужчин и женщин уничтожают жизнь бывших супругов и даже своих детей

Более того — каждый год в статистике заметен какой-нибудь "деятель", чья одержимость доходит до того, что он в одиночку совершает большинство зарегистрированных за год в Эстонии нарушений запрета на приближение к другому лицу. Похоже, что таких людей остановит только тюрьма.

В прошлом году в Эстонии зафиксировано 176 нарушений запрета на приближение, из которых 58% или 102 случая на счету одного и того же мужчины. Та же тенденция наблюдалась все последние годы. Например, в 2015 году один мужчина совершил почти две трети всех нарушений запрета на приближение — он сумел тогда за год 164 раза преступить черту, которую установил ему суд по причине того, что он превратил жизнь своей бывшей супруги в ад на земле. Однако, по мнению мужчины, осмелившаяся его бросить женщина еще не достаточно настрадалась.

Что же эти мужчины (а иногда и женщины) делают? Кто-то использует физическое, кто-то всевозможное ментальное, а порой и сексуальное насилие, однако самые дикие персонажи комбинируют все три, нанося непоправимый ущерб. Не жалеют даже собственных маленьких детей.