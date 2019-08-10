В Эстонии 110 дней подряд происходят ДТП с погибшими или пострадавшими

За последние 110 дней, а это почти 4 месяца, в Эстонии не было ни одного дня без ДТП с погибшими или пострадавшими. Основные причины — превышение скорости, злоупотребление алкоголем и невнимательность за рулем, пишет rus.err.ee.
Всего с начала года в автоавариях погибло 33 человека, число пострадавших — более тысячи, сообщила "Актуальная камера".
"Причины аварий разные. Летом благодаря хорошей погоде на улицах появились тысячи двухколесных транспортных средств. Конечно же, причины аварий — это скорость, посторонние действия за рулем, алкоголь. Когда водитель становится невнимательным, последствия могут быть тяжелыми", — отметил руководитель центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ.
Самое большое число ДТП произошло в июне: 174 происшествия, 7 погибших и 213 пострадавших.
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