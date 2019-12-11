В Эмайыги нашли ноутбук пропавшего недавно 25-летнего мужчины

Представитель Тартуского отделения полиции Сийм Линнард сказал Delfi, что поиски пропавшего 25-летнего Айти продолжились вчера с помощью полицейского катера.
Он рассказал, что поиски на воде начались у моста Туру. Через некоторое время недалеко от Jõe Prisma на торчащем из воды бревне была обнаружена принадлежащая Айти сумка с ноутбуком и личными вещами. Телефона в сумке при этом не было.
Линнард сказал, что поисковая команда сразу же проверила весь берег в этом радиусе, но больше ничего не нашла. Кроме этого, они еще раз ”прочесали” оба берега Эмайыги, но также безрезультатно.
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