11.12.2019, 12:05

В Эмайыги нашли ноутбук пропавшего недавно 25-летнего мужчины


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В Эмайыги нашли ноутбук пропавшего недавно 25-летнего мужчины
Foto: Politsei

Представитель Тартуского отделения полиции Сийм Линнард сказал Delfi, что поиски пропавшего 25-летнего Айти продолжились вчера с помощью полицейского катера.

Он рассказал, что поиски на воде начались у моста Туру. Через некоторое время недалеко от Jõe Prisma на торчащем из воды бревне была обнаружена принадлежащая Айти сумка с ноутбуком и личными вещами. Телефона в сумке при этом не было.

Линнард сказал, что поисковая команда сразу же проверила весь берег в этом радиусе, но больше ничего не нашла. Кроме этого, они еще раз ”прочесали” оба берега Эмайыги, но также безрезультатно.

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