В Элва в аварии погиб молодой мужчина. Водитель с места происшествия сбежал
Сегодня ночью в деревне Мяэотса в волости Элва в результате аварии погиб молодой мужчина.
Сегодня ночью в деревне Мяэотса в волости Элва в результате аварии погиб молодой мужчина.
Около трех часов ночи в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Мяэотса в волости Элва легковой автомобиль Audi при совершении поворота съехал с дороги, перевернулся и врезался в дерево.
20-летний пассажир транспортного средства от полученных травм скончался на месте.
К моменту прибытия полиции водитель автомобиля покинул место аварии. Стражи порядки приступили к его поисками, задействовав также служебную собаку.
Около семи часов утра предполагаемого водителя обнаружили у него дома в нескольких километрах от места происшествия. У 23-летнего мужчины имелись признаки алкогольного опьянения. Его задержали и доставили в больницу для проверки.
Точные обстоятельства будут установлены в ходе следствия. По предварительной оценке, свою роль сыграли превышение скорости, скользкая дорога и состояние водителя.
Всего в этом году в авариях на дорогах Эстонии погибли 16 человек.
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