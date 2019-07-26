В Эльва убили 87-летнюю женщину

Вчера вечером, 25 июля, в Тартуском уезде в городе Эльва была обнаружена убитая пожилая женщина. Ее тело было со следами насильственной смерти.

На место происшествия был задержан 65-летний мужчина, близкий убитой. В ходе задержания он был в алкогольном опьянении. По первоначальным данным именно он убил женщину. По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры Арго Турба, мотив и прочие обстоятельства выясняются, но он добавил, что алкоголь часто является причиной насилия.

Возбуждено уголовное дело.