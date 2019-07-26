26.07.2019, 13:44

В Элва убили 87-летнюю женщину


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Küünal
KüünalFoto: Henri-Kristian Kirsip

Полиция задержала 65-летнего мужчину, которого полиция подозревает в убийств его близкой, 87-летней женщины.

Вчера вечером, 25 июля, в Тартуском уезде в городе Элва была обнаружена убитая пожилая женщина. Ее тело было со следами насильственной смерти.

На место происшествия был задержан 65-летний мужчина, близкий убитой. В ходе задержания он был в алкогольном опьянении. По первоначальным данным, именно он убил женщину. По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры Арго Турба, мотив и прочие обстоятельства выясняются, но он добавил, что алкоголь часто является причиной насилия.

Возбуждено уголовное дело.

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