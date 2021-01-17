17.01.2021, 11:49

В Эквадоре конфисковали тонну кокаина, которую планировали отправить в Эстонию


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В Эквадоре конфисковали тонну кокаина, которую планировали отправить в Эстонию
Фото иллюстративноеAFP

Министр внутренних дел Эквадора Патрисио Пазминьо сообщил в субботу, что местная полиция изъяла 1,3 тонны кокаина, найденного в контейнере, который наркоторговцы планировали отправить в Эстонию.

”Наркотики были обнаружены с помощью пса Гаро в контейнере, который планировали отправить в Европу, Эстонию”, — сообщил Пазминьо в своем аккаунте в Twitter. Он также добавил фотографию арестованного контейнера в порту Гуаякиля.

Пазминьо сообщил, что по данному делу возбуждено расследование.

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