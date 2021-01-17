В Эквадоре конфисковали тонну кокаина, которую планировали отправить в Эстонию

Министр внутренних дел Эквадора Патрисио Пазминьо сообщил в субботу, что местная полиция изъяла 1,3 тонны кокаина, найденного в контейнере, который наркоторговцы планировали отправить в Эстонию.
”Наркотики были обнаружены с помощью пса Гаро в контейнере, который планировали отправить в Европу, Эстонию”, — сообщил Пазминьо в своем аккаунте в Twitter. Он также добавил фотографию арестованного контейнера в порту Гуаякиля.
Пазминьо сообщил, что по данному делу возбуждено расследование.
La @PoliciaEcuador incautó 1.3 toneladas de cocaína en el puerto de Guayaquil. Con el apoyo del can antinarcóticos, Garo, se detectó la droga dentro de un contenedor que iba a ser transportado hasta Estonia, en Europa.
В какое время дня лучше всего пить кофе?
"Умирают не от COVID": вирусолог объяснил, почему гибнут люди
Умирая от КОВИД, медбрат успел записать это видео
3 неисправности, при которых машину пора продавать