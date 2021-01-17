17.01.2021, 11:49

В Эквадоре конфисковали тонну кокаина, которую планировали отправить в Эстонию

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В Эквадоре конфисковали тонну кокаина, которую планировали отправить в Эстонию
Фото иллюстративноеAFP

Министр внутренних дел Эквадора Патрисио Пазминьо сообщил в субботу, что местная полиция изъяла 1,3 тонны кокаина, найденного в контейнере, который наркоторговцы планировали отправить в Эстонию.

”Наркотики были обнаружены с помощью пса Гаро в контейнере, который планировали отправить в Европу, Эстонию”, — сообщил Пазминьо в своем аккаунте в Twitter. Он также добавил фотографию арестованного контейнера в порту Гуаякиля.

Пазминьо сообщил, что по данному делу возбуждено расследование.

Глава бюро по борьбе с организованной преступностью Центральной криминальной полиции Аго Лейс сказал Delfi, что Эквадор эстонскую сторону не оповестил о найденном в порту кокаине.

Он предполагает, что эту партию наркотиков скорее всего извлекли бы из контейнера еще до того, как он дошел бы до Эстонии. Также полицейский не исключает, что Эстонию хотели использовать в качестве транзита для переправки наркотиков.

Он исключает, что такое количество наркотиков могло попасть на эстонский рынок.

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