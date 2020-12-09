В двух ДТП тяжело пострадали пожилые пешеходы

В 11.01 в Валга на перекрестке улиц Вабадузе и Выру автомобиль Kia Sorento, которым управляла 32-летняя женщина, наехал на переходившую дорогу по пешеходному переходу 70-летнюю женщину. Пешехода доставили в Валгаскую больницу.

В 15. 35 в волости Муствеэ (Йыгеваский уезд) на 78-м километре шоссе Йыхви — Тарту — Валга автомобиль Toyota сбил 78-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в Клинику Тартуского университета.

За минувшие сутки полиция задержала 15 водителей с признаками алкогольного опьянения и одного водителя, употребившего наркотическое вещество.