В двух ДТП тяжело пострадали пожилые пешеходы
Как сообщает Департамент полиции и погранохраны, за вторник, 8 декабря, на дорогах Эстонии пострадали два пожилых пешехода.
Как сообщает Департамент полиции и погранохраны, за вторник, 8 декабря, на дорогах Эстонии пострадали два пожилых пешехода.
В 11.01 в Валга на перекрестке улиц Вабадузе и Выру автомобиль Kia Sorento, которым управляла 32-летняя женщина, наехал на переходившую дорогу по пешеходному переходу 70-летнюю женщину. Пешехода доставили в Валгаскую больницу.
В 15. 35 в волости Муствеэ (Йыгеваский уезд) на 78-м километре шоссе Йыхви — Тарту — Валга автомобиль Toyota сбил 78-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в Клинику Тартуского университета.
За минувшие сутки полиция задержала 15 водителей с признаками алкогольного опьянения и одного водителя, употребившего наркотическое вещество.
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