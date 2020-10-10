В ДТП в волости Харку погиб мужчина

Сегодня около 6 часов утра случайный прохожий обнаружил в деревне Вахи автомобиль, выехавший с дороги. "По предварительной информации, на ровном участке автомобиль Honda выехал с дороги и его выбросило в бетонную стену заброшенного дома", — рассказал о происшествии лейтенант полиции патрульной службы Ляэне-Харьюского отделения полиции Пирко Пярила. Управлявшего автомобилем мужчину среднего возраста нашли в салоне мертвым.

„Сейчас еще сложно сказать, какие обстоятельства привели к таким трагическим последствиям. Следствию предстоит выяснить, был ли водитель трезв, а также то, с какой скоростью ехал автомобиль. На данном участке разрешено ехать со скоростью до 90 км/ч", — сказал Пярила.

По имеющимся сейчас данным, водитель был пристегнут ремнем безопасности, а шины автомобиля отвечали требованиям. Дорожные условия на участке, где произошло ДТП, хорошие.

В этом году в ДТП погибло 47 человек, за тот же период прошлого года — 44 человека.

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