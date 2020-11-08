08.11.2020, 08:40

В ДТП в Таллинне пострадал водитель BMW


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В ДТП в Таллинне пострадал водитель BMW
Foto on illustratiivne.Foto: REUTERS/SCANPIX

В субботу в 20:49 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Мяннику теэ, 85а.

По первоначальным данным, 21-летний мужчина управлял автомобилем BMW 420D и врезался сзади в затормозивший и остановившийся перед ним автомобиль Audi A4, которым управлял 36-летний мужчина.

Водителя BMW доставили с места происшествия в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Более точные обстоятельства ДТП выясняются.

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