08.11.2020, 08:40
В ДТП в Таллинне пострадал водитель BMW
В субботу в 20:49 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Мяннику теэ, 85а.
В субботу в 20:49 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Мяннику теэ, 85а.
По первоначальным данным, 21-летний мужчина управлял автомобилем BMW 420D и врезался сзади в затормозивший и остановившийся перед ним автомобиль Audi A4, которым управлял 36-летний мужчина.
Водителя BMW доставили с места происшествия в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Более точные обстоятельства ДТП выясняются.
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