В ДТП в Таллинне пострадал 15-летний юноша: полиция просит помощи свидетелей

По первоначальным данным, микроавтобус Opel двигался по Эхитаяте теэ в направлении Таммсааре теэ и наехал на двигавшийся перед ним и остановившийся микроавтобус Citroen. От удара Citroen наехал на остановившийся перед ним автомобиль Škoda.

С места ДТП в больницу доставили пассажира автомобиля Škoda, 15-летнего молодого человека. Управлявшая автомобилем Škoda 46-летняя женщина, находившийся за рулем Opel 35-летний мужчина и водитель Citroen, 19-летний молодой человек, не пострадали.

Свидетелей этого ДТП полиция просит позвонить по номеру 612 3000, который работает в будние дни с 8 до 19 часов, либо написать на адрес pohja.lmt@politsei.ee.