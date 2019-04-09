09.04.2019, 18:55

В ДТП в Таллинне пострадал 15-летний юноша: полиция просит помощи свидетелей

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rus.delfi.ee
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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

Сегодня примерно в 13 часов в Таллинне, у дома по адресу Эхитаяте теэ, 111, произошло ДТП с участием легкового автомобиля и двух микроавтобусов. В ДТП пострадал 15-летний юноша, сообщает Пыхьяская префектура Департамента полиции и погранохраны.

По первоначальным данным, микроавтобус Opel двигался по Эхитаяте теэ в направлении Таммсааре теэ и наехал на двигавшийся перед ним и остановившийся микроавтобус Citroen. От удара Citroen наехал на остановившийся перед ним автомобиль Škoda.

С места ДТП в больницу доставили пассажира автомобиля Škoda, 15-летнего молодого человека. Управлявшая автомобилем Škoda 46-летняя женщина, находившийся за рулем Opel 35-летний мужчина и водитель Citroen, 19-летний молодой человек, не пострадали.

Свидетелей этого ДТП полиция просит позвонить по номеру 612 3000, который работает в будние дни с 8 до 19 часов, либо написать на адрес pohja.lmt@politsei.ee.

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