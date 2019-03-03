03.03.2019, 23:14
В ДТП в Рапламаа погибла пожилая женщина
В воскресенье, 3 марта, в результате столкновения двух автомобилей в Рапласком уезде погибла пожилая женщина.
В воскресенье, 3 марта, в результате столкновения двух автомобилей в Рапласком уезде погибла пожилая женщина.
Инцидент произошел примерно в 15:00 на перекрестке дорог Райккюла-Пярду и Липа-Пылдма, сообщает rus.err.ee со ссылкой на пресс-службу полиции.
По предварительным данным, 42-летний мужчина за рулем автомобиля Opel не заметил ехавшую по главной дороге машину Volkswagen и не уступил ей дорогу, что привело к столкновению.
Скорая помощь доставила в больницу 82-летнюю пассажирку Volkswagen, но спасти ее жизнь врачи не смогли.
Водители обоих автомобилей получили незначительные травмы.
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