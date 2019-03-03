В ДТП в Рапламаа погибла пожилая женщина

Инцидент произошел примерно в 15:00 на перекрестке дорог Райккюла-Пярду и Липа-Пылдма, сообщает rus.err.ee со ссылкой на пресс-службу полиции.

По предварительным данным, 42-летний мужчина за рулем автомобиля Opel не заметил ехавшую по главной дороге машину Volkswagen и не уступил ей дорогу, что привело к столкновению.

Скорая помощь доставила в больницу 82-летнюю пассажирку Volkswagen, но спасти ее жизнь врачи не смогли.

Водители обоих автомобилей получили незначительные травмы.