В ДТП в Пылтсамаа пострадал мопедист

Сегодня в 7:33 сообщили, что в волости Пылтсамаа в деревне Мялликвере на перекрестке Пуху столкнулись автомобиль Peugeot и мопед.
Управлявшего мопедом 58-летнего мужчину скорая помощь доставила в больницу.
По информации на данный момент, выезжавший на перекресток водитель автомобиля не заметил приближавшийся справа мопед.
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