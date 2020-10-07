В ДТП в Пылтсамаа пострадал мопедист

Сегодня в 7:33 сообщили, что в волости Пылтсамаа в деревне Мялликвере на перекрестке Пуху столкнулись автомобиль Peugeot и мопед.
Управлявшего мопедом 58-летнего мужчину скорая помощь доставила в больницу.
По информации на данный момент, выезжавший на перекресток водитель автомобиля не заметил приближавшийся справа мопед.
Пока смерть не разлучит: жених убил новобрачную в день свадьбы
Популярное лекарство от давления может привести к раку
"Копеечное средство" избавит от плесени в ванной навсегда
Красивая женщина: как выглядит возлюбленная доктора Мясникова