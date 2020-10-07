07.10.2020, 10:07

В ДТП в Пылтсамаа пострадал мопедист

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EST 3
Pommikahtlus Narva mnt 13 juures
Foto on illustreeriv.Foto: Madis Veltman

Сегодня в 7:33 сообщили, что в волости Пылтсамаа в деревне Мялликвере на перекрестке Пуху столкнулись автомобиль Peugeot и мопед.

Управлявшего мопедом 58-летнего мужчину скорая помощь доставила в больницу.

По информации на данный момент, выезжавший на перекресток водитель автомобиля не заметил приближавшийся справа мопед.

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