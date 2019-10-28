28.10.2019, 14:50

В ДТП в Пыхья-Таллинне пострадала пожилая женщина: полиция ищет свидетелей

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rus.delfi.ee
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Uues politsei vormirõivad
Uues politsei vormirõivadFoto: Madis Veltman

Сегодня, 28 октября, примерно в 9:15 произошло ДТП в Таллинне на перекрестке улиц Сыле и Паавли. Произошло столкновение автомобилей Opel и Škoda, в результате ДТП пострадала пожилая женщина.

По первоначальный данным, автомобиль Škoda, за рулем которого находился 24-летний мужчина, столкнулся с автомобилем Opel, за рулем которого находился 91-летний мужчина, не имеющий прав на управление транспортным средством соответствующей категории.

С места происшествия скорая доставила в больницы 87-летнюю женщину, находившуюся в автомобиле Оpel.

Оба водителя были трезвы.

Для выяснения всех обстоятельств просим свидетелей этого ДТП связаться с полицией по номеру 612 3000 (в рабочие дни с 8 до 19 часов) или по э-почте pohja.lmt@politsei.ee.

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