В ДТП в Пыхья-Таллинне пострадала пожилая женщина: полиция ищет свидетелей

Сегодня, 28 октября, примерно в 9:15 произошло ДТП в Таллинне на перекрестке улиц Сыле и Паавли. Произошло столкновение автомобилей Opel и Škoda, в результате ДТП пострадала пожилая женщина.
По первоначальный данным, автомобиль Škoda, за рулем которого находился 24-летний мужчина, столкнулся с автомобилем Opel, за рулем которого находился 91-летний мужчина, не имеющий прав на управление транспортным средством соответствующей категории.
С места происшествия скорая доставила в больницы 87-летнюю женщину, находившуюся в автомобиле Оpel.
Оба водителя были трезвы.
Для выяснения всех обстоятельств просим свидетелей этого ДТП связаться с полицией по номеру 612 3000 (в рабочие дни с 8 до 19 часов) или по э-почте pohja.lmt@politsei.ee.
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