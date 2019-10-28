В ДТП в Пыхья-Таллинне пострадала пожилая женщина: полиция ищет свидетелей

По первоначальный данным, автомобиль Škoda, за рулем которого находился 24-летний мужчина, столкнулся с автомобилем Opel, за рулем которого находился 91-летний мужчина.

По уточненным данным, право на управление транспортным средством имелось у обоих водителей.

С места происшествия скорая доставила в больницы 87-летнюю женщину, находившуюся в автомобиле Оpel.

Оба водителя были трезвы.

Для выяснения всех обстоятельств просим свидетелей этого ДТП связаться с полицией по номеру 612 3000 (в рабочие дни с 8 до 19 часов) или по э-почте pohja.lmt@politsei.ee.