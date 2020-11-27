27.11.2020, 11:55

В ДТП в Пярну погиб мужчина

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Küünal, küünla kustumine
KüünalFoto: Argo Ingver

Полиция сегодня в 10:45 получила сообщение о ДТП в Пярну в деревне Кыпу, в котором погиб находившийся за рулем автомобиля Toyota мужчина.

Авария произошла на 20-м километре шоссе Аудру-Тыстамаа-Нурмси.

По первоначальной информации, погибший мужчина был в машине один и больше никто в ДТП не пострадал.

Все остальные обстоятельства случившегося выясняются.

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