В ДТП в Пярну погиб мужчина

Авария произошла на 20-м километре шоссе Аудру-Тыстамаа-Нурмси.

По первоначальной информации, погибший мужчина был в машине один и больше никто в ДТП не пострадал.

Все остальные обстоятельства случившегося выясняются.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.