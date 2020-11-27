В ДТП в Пярну погиб мужчина

Полиция сегодня в 10:45 получила сообщение о ДТП в Пярну в деревне Кыпу, в котором погиб находившийся за рулем автомобиля Toyota мужчина.
Авария произошла на 20-м километре шоссе Аудру-Тыстамаа-Нурмси.
По первоначальной информации, погибший мужчина был в машине один и больше никто в ДТП не пострадал.
Все остальные обстоятельства случившегося выясняются.
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