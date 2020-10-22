В ДТП в Пярну погиб мужчина

В аварии погиб 74-летний мужчина.
Сегодня около 13:20 полиция получила сообщение о произошедшем в Пярну на улице Ванапарги ДТП, где автомобиль Audi съехал с дороги и врезался в стену дома. Находившийся за рулем Audi 74-летний мужчина умер в больнице.
Новость дополняется.
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