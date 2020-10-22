В ДТП в Пярну погиб мужчина

Сегодня около 13:20 полиция получила сообщение о произошедшем в Пярну на улице Ванапарги ДТП, где автомобиль Audi съехал с дороги и врезался в стену дома. Находившийся за рулем Audi 74-летний мужчина умер в больнице.

Согласно имеющейся у полиции предварительной информации, несчастье случилось, когда находившийся за рулем Audi и двигавшийся с улицы Вяйке-Йыэ в сторону центра города 74-летний мужчина потерял контроль над автомобилем, вылетел с трассы и врезался в дерево.

"Мужчина получил в аварии травму, скорая помощь отвезла его в больницу, где он, к сожалению, скончался", - сообщила патрульный Пярнуского отделения полиции Теа Талупоэг.

Находившаяся в салоне машины 79-летняя женщина травм не получила. Как водитель Audi, так и пассажир использовали необходимые средства безопасности. У мужчины имелись водительские права необходимой категории.

Для выяснения обстоятельств трагической аварии возбуждено расследование. "Экспертиза выяснит, не случился ли у мужчины во время управления машиной приступ", - отметила Талупоэг.

Полицейский подчеркнула, что перед тем как сесть за руль, водитель должен быть уверен, что его состояние здоровья позволяет управлять транспортным средством.

"Плохое самочувствие может рассеивать внимание, и таким образом водитель ставит в опасность свою безопасность, а также безопасность всех других участников дорожного движения. Если вы находитесь за рулем, то при плохом самочувствии надо остановиться в безопасном месте и в случае необходимости вызвать на помощь".