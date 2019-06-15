15.06.2019, 21:10
В ДТП в Мярьямаа погиб человек
Сегодня вечером в поселке Марьямаа в деревне Касти случилось происшествие, в результате которого погиб человек.
Сегодня вечером в поселке Марьямаа в деревне Касти случилось происшествие, в результате которого погиб человек.
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