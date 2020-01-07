07.01.2020, 07:25
В ДТП в Мустамяэ пострадал 4-летний ребенок
В Таллинне попал в аварию автомобиль, в котором пострадал 4-летний ребенок.
В Таллинне попал в аварию автомобиль, в котором пострадал 4-летний ребенок.
ДТП произошло в 19:40 на перекрестке Сютисте теэ и улицы Тервизе, где 34-летний мужчина на автомобиле Škoda Superb начал совершать поворот налево и выехал перед двигавшимся прямо автомобилем Nissan Qashqai, которым управляла 22-летняя женщина.
Водителя Škoda доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу и пассажира Škoda, 4-летнего ребенка, доставили в Таллиннскую детскую больницу.
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