07.01.2020, 07:25

В ДТП в Мустамяэ пострадал 4-летний ребенок

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Foto: Taavi Sepp

В Таллинне попал в аварию автомобиль, в котором пострадал 4-летний мальчик.

ДТП произошло в 19:40 на перекрестке Сютисте теэ и улицы Тервизе, где 34-летний мужчина на автомобиле Škoda Superb начал совершать поворот налево и выехал перед двигавшимся прямо автомобилем Nissan Qashqai, которым управляла 22-летняя женщина.

Водителя Škoda доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу и пассажира Škoda, 4-летнего мальчика, доставили в Таллиннскую детскую больницу.

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