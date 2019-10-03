В ДТП в Ляэне-Вирумаа пострадали молодая женщина и годовалая девочка. Полиция ищет свидетелей

ДТП произошло, когда неизвестный автомобиль выехал на вираже на встречную полосу. Двигавшемуся по своей полосе автомобилю Kia, за рулем которого была 26-летняя женщина, пришлось выехать с дороги, чтобы избежать столкновения. В ДТП пострадали водитель и годовалая девочка, находившая на заднем сидении в детском кресле, их доставили в больницу. В автомобиле Kia средства безопасности использовались правильно, шины Kia соответствуют требованиям.

„Перед крутым виражом дороги всегда надо снизить скорость. Надо считаться и с тем, что осенью на дороге могут быть листья деревьев, которые делают поверхность дороги скользкой. Скорость надо выбирать в соответствии с погодными и дорожными условиями – ехать с максимальной разрешенной скоростью необязательно", – сказал старший комиссар Раквереского отделения полиции Айнар Рейманн.

Свидетелей этого ДТП, а также водителя выехавшего на встречную полосу автомобиля просят связаться с полицией и позвонить либо на номер аварийной группы Раквереского отделения полиции 53 29 28 83, либо на инфотелефон Департамента полиции и погранохраны, который работает по будням с 8 до 19 часов.