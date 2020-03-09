09.03.2020, 09:13

В ДТП в Харьюмаа пострадала пассажирка BMW


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В ДТП в Харьюмаа пострадала пассажирка BMW
Foto on illustratiivne.Foto: Jassu Hertsmann

В воскресенье, 8 марта, около 12:25 произошло ДТП в Харьюмаа в волости Раэ, в деревне Васкъяла у дома по адресу Везироози теэ, 1.

51-летний мужчина управлял автомобилем BMW 318 и на пологом повороте столкнулся с автомобилем Honda HR-V, которым управлял 80-летний мужчина и который отклонился на встречную полосу.

Пассажирку BMW, 50-летнюю женщину, доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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