09.03.2020, 09:13
В ДТП в Харьюмаа пострадала пассажирка BMW
В воскресенье, 8 марта, около 12:25 произошло ДТП в Харьюмаа в волости Раэ, в деревне Васкъяла у дома по адресу Везироози теэ, 1.
В воскресенье, 8 марта, около 12:25 произошло ДТП в Харьюмаа в волости Раэ, в деревне Васкъяла у дома по адресу Везироози теэ, 1.
51-летний мужчина управлял автомобилем BMW 318 и на пологом повороте столкнулся с автомобилем Honda HR-V, которым управлял 80-летний мужчина и который отклонился на встречную полосу.
Пассажирку BMW, 50-летнюю женщину, доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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