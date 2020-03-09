В ДТП в Харьюмаа пострадала пассажирка BMW

51-летний мужчина управлял автомобилем BMW 318 и на пологом повороте столкнулся с автомобилем Honda HR-V, которым управлял 80-летний мужчина и который отклонился на встречную полосу.

Пассажирку BMW, 50-летнюю женщину, доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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