14.09.2020, 08:20

В ДТП в Харьюмаа пострадал трехлетний ребенок


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Tallinna Kiirabi peahoone avamine ja tutvustus
Kiirabiauto (pilt on illustratiivne).Foto: Ilmar Saabas

В воскресенье в 18:25 произошло ДТП в Харьюмаа в поселке Пеэтри на перекрестке Синилилле теэ и Аллика теэ.

По первоначальным данным, 50-летний мужчина управлял автомобилем Ford и столкнулся с автомобилем Škoda, которым управляла 32-летняя женщина.

С места происшествия доставили в детскую больницу находившуюся в Škoda в качестве пассажира трехлетнюю девочку.

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