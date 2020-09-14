14.09.2020, 08:20
В ДТП в Харьюмаа пострадал трехлетний ребенок
В воскресенье в 18:25 произошло ДТП в Харьюмаа в поселке Пеэтри на перекрестке Синилилле теэ и Аллика теэ.
В воскресенье в 18:25 произошло ДТП в Харьюмаа в поселке Пеэтри на перекрестке Синилилле теэ и Аллика теэ.
По первоначальным данным, 50-летний мужчина управлял автомобилем Ford и столкнулся с автомобилем Škoda, которым управляла 32-летняя женщина.
С места происшествия доставили в детскую больницу находившуюся в Škoda в качестве пассажира трехлетнюю девочку.
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