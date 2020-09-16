В ДТП в Харьюмаа пострадал мотоциклист
Вчера в Эстонии произошло одно ДТП, в котором пострадал человек.
Вчера в Эстонии произошло одно ДТП, в котором пострадал человек.
В 18:57 сообщили об аварии в волости Ляэне-Харью на перекрестке шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна и Кылтсу теэ, где управлявший мотоциклом Yamaha TDM 900A 35-летний мужчина потерял контроль над транспортным средством, съехал с дороги налево и перевернулся. Мотоциклиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Более точные обстоятельства ДТП выясняются.
За минувшие сутки задержали двух водителей моторных транспортных средств с признаками употребления наркотиков и восемь — с признаками употребления алкоголя.
Об угнанных и найденных транспортных средствах сообщений не поступало.
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