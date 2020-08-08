В ДТП в Харьюмаа погиб мотоциклист

По первоначальным данным, мотоциклист настолько тяжело пострадал в столкновении, что скончался на месте происшествия. Находившиеся в автомобиле люди, согласно первичному осмотру, не пострадали. Движение на месте происшествия несколько нарушено, поэтому полиция просит всех передвигающихся в этом районе людей быть внимательными.

Дополнительную информацию полиция сообщит при первой возможности.