В ДТП в Харьюмаа погиб мотоциклист

Тяжелое ДТП произошло сегодня в 12:40 в Харьюмаа в волости Йыэляхтме, в деревне Кабернеэме, где столкнулись автомобиль и мотоцикл.
По первоначальным данным, мотоциклист настолько тяжело пострадал в столкновении, что скончался на месте происшествия. Находившиеся в автомобиле люди, согласно первичному осмотру, не пострадали. Движение на месте происшествия несколько нарушено, поэтому полиция просит всех передвигающихся в этом районе людей быть внимательными.
Дополнительную информацию полиция сообщит при первой возможности.
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