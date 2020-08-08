В ДТП в Харьюмаа погиб 47-летний мотоциклист

Как мотоцикл, так и автомобиль Mercedes двигались по дороге Каберла-Кабернеэме. По первоначальным данным, транспортные средства двигались навстречу друг другу и оба как раз совершали обгон, но ни одно из транспортных средств не успело для завершения маневра вовремя перестроиться обратно на свою полосу, и они столкнулись посередине дороги.

Обе машины после столкновения вылетели в кювет. В результате аварии управлявший мотоциклом 47-летний мужчина так тяжело пострадал, что скончался на месте происшествия. В автомобиле находился только водитель, и он в аварии не пострадал. Известно также то, что водитель автомобиля был трезв и имеет водительские права. Трезвость мотоциклиста выяснится в ходе экспертизы, водительские права у него были.

Тяжелая авария произошла на извилистом и узком участке дороги, где максимальная разрешенная скорость составляет 90 км/ч.