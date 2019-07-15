В ДТП у Таллиннского зоопарка пострадал мотоциклист, полиция ищет свидетелей
Полиция просит помощи очевидцев для выяснения обстоятельств ДТП поблизости от Таллиннского зоопарка.
Полиция просит помощи очевидцев для выяснения обстоятельств ДТП поблизости от Таллиннского зоопарка.
Сегодня утром в 8:53 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Палдиски маантеэ, 137, где столкнулись автомобиль BMW X5 и мотоцикл Kawaski Z1000. По первоначальным данным, ехавший со стороны Мустамяэ в сторону Хааберсти водитель автомобиля совершал разворот у Таллиннского зоропарка и столкнулся с двигавшимся в противоположном направлении мотоциклом.
В результате столкновения пострадал управлявший мотоциклом 28-летний мужчина, которого доставили в больницу. Оба водители были трезвы и имеют водительские права соответствующей категории.
Для выяснения более точных обстоятельств полиция просит очевидцев ДТП позвонить по инфотелефону 612 3000 (Пн-Пт 8:00-19:00) или написать на адрес электронной почты pohja.lmt@politsei.ee
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