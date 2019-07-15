В ДТП у Таллиннского зоопарка пострадал мотоциклист, полиция ищет свидетелей

Сегодня утром в 8:53 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Палдиски маантеэ, 137, где столкнулись автомобиль BMW X5 и мотоцикл Kawaski Z1000. По первоначальным данным, ехавший со стороны Мустамяэ в сторону Хааберсти водитель автомобиля совершал разворот у Таллиннского зоропарка и столкнулся с двигавшимся в противоположном направлении мотоциклом.

В результате столкновения пострадал управлявший мотоциклом 28-летний мужчина, которого доставили в больницу. Оба водители были трезвы и имеют водительские права соответствующей категории.

Для выяснения более точных обстоятельств полиция просит очевидцев ДТП позвонить по инфотелефону 612 3000 (Пн-Пт 8:00-19:00) или написать на адрес электронной почты pohja.lmt@politsei.ee