В ДТП пострадал ребенок, полиция просит помощи свидетелей

По первоначальной информации, велосипедист столкнулся с автомобилем Peugeot белого цвета с кузовом типа "универсал". Полиции о ДТП не сообщили, водитель предложил ребенку, что отвезет его домой, но мальчик отказался.

„Если произошло ДТП с участием ребенка, который находится на месте происшествия один, взрослый участник аварии должен позвонить на номер 112 и действовать согласно полученным инструкциям. В случае ДТП ребенок, как правило, пребывает в шокe, не всегда может адекватно оценить свое состояние здоровья и позже может нуждаться в медицинской помощи",– сказал руководитель аварийной группы Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Танель Паюмаа.

Просим водителя Peugeot и других свидетелей ДТП связаться с полицией по номеру 612 3000, который работает по будним дням с 8 до 19 часов, или написать э-письмо на адрес pohja.lmt@politsei.ee.

В этом году в различных ДТП погиб один и пострадало 54 несовершеннолетних велосипедистов.