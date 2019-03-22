22.03.2019, 09:10
В ДТП под Таллинном пострадали пожилой мужчина и ребенок
Накануне вечером в результате ДТП на шоссе Таллинн-Пярну пострадали пожилой мужчина и 13-летняя девочка, пишет rus.err.ee.
Накануне вечером в результате ДТП на шоссе Таллинн-Пярну пострадали пожилой мужчина и 13-летняя девочка, пишет rus.err.ee.
Сообщение о ДТП поступило в полицию в 19:54, сообщили в пятницу радионовости ERR.
Инцидент произошел в волости Сауэ на перекрестке шоссе Таллинн-Пярну-Икла и дороги Вооре, где поворачивавший налево через встречную полосу грузовик DAF столкнулся с двумя легковыми автомобилями.
В результате аварии пострадали водитель и пассажир одной из легковушек — 78-летний мужчина и 13-летняя девочка. Они были доставлены в больницу.
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