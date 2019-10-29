В ДТП на виадуке в Сауэ пострадали два человека
Сегодня утром на 19-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла произошла авария, в которой пострадали два человека.
Сегодня утром на 19-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла произошла авария, в которой пострадали два человека.
Полиция сегодня в 7:22 получила сообщение, что на 19-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла произошло столкновение двух автомобилей, Kia и Mercedes.
В ДТП пострадали пассажир Mercedes, 60-летний мужчина, а также управлявший Kia 64-летний мужчина. Пострадавших доставили в больницу на дополнительный осмотр.
Управлявший Mercedes 47-летний мужчина был трезв.
Движение на месте происшествия нарушено, и полиция просит следовать распоряжениям полицейских. Более точные обстоятельства ДТП выясняются.
Наступила осень, и по утрам дороги могут быть скользкими, полиция просит водителей учитывать это при выборе скорости.
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