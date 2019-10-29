В ДТП на виадуке в Сауэ пострадали два человека

Полиция сегодня в 7:22 получила сообщение, что на 19-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла произошло столкновение двух автомобилей, Kia и Mercedes.

В ДТП пострадали пассажир Mercedes, 60-летний мужчина, а также управлявший Kia 64-летний мужчина. Пострадавших доставили в больницу на дополнительный осмотр.

Управлявший Mercedes 47-летний мужчина был трезв.

Движение на месте происшествия нарушено, и полиция просит следовать распоряжениям полицейских. Более точные обстоятельства ДТП выясняются.

Наступила осень, и по утрам дороги могут быть скользкими, полиция просит водителей учитывать это при выборе скорости.