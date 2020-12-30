В ДТП на скользкой дороге пострадали женщина и ребенок

В 12:40 в деревне Мяэпеа автомобиль Jeep Grand Cherokee съехал с дороги, сообщила полиция в Twitter.

Скорая помощь доставила находившихся в автомобиле 67-летнюю женщину и 8-летнего мальчика в больницу.

Обстоятельства ДТП уточняются.

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