30.12.2020, 15:55
В ДТП на скользкой дороге пострадали женщина и ребенок
Сегодня, 30 декабря, после полудня из-за скользкой дороги произошло ДТП в Харьюмаа.
Сегодня, 30 декабря, после полудня из-за скользкой дороги произошло ДТП в Харьюмаа.
В 12:40 в деревне Мяэпеа автомобиль Jeep Grand Cherokee съехал с дороги, сообщила полиция в Twitter.
Скорая помощь доставила находившихся в автомобиле 67-летнюю женщину и 8-летнего мальчика в больницу.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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