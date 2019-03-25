В ДТП на площади Вабадузе пострадал пожилой пассажир автобуса, полиция ищет свидетелей

По предварительным данным, автобус ехал по площади Вабадузе в левом ряду в сторону бульвара Кааpли, когда у автобусной остановки ехавший справа от автобуса легковой автомобиль совершил маневр налево в сторону ул. Роозикрантси. Чтобы избежать столкновения, автобус резко затормозил, в результате чего упал и получил повреждения пассажир автобуса, 74-летний мужчина.

Автомобиль уехал, не останавливаясь. Автобус продолжил движение до остановки "Linnu tee", оттуда вызванная скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.

Свидетелей этого ДТП или совершившего маневр водителя легкового автомобиля полиция просит позвонить по номеру 612 3000, который работает в будние дни с 8 до 19 часов, либо написать на адрес pohja.lmt@politsei.ee.