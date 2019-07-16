В ДТП на Петербургском шоссе в Таллинне пострадали двое детей

39-мужчина на Mitsubishi Pajero поворачивал влево и столкнулся с Volvo S60, за рулем которого находилась 39-летняя женщина.

Водителя Volvo и находившихся в автомобиле 13-летнюю и 7-летнюю девочек доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.