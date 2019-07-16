16.07.2019, 09:50

В ДТП на Петербургском шоссе в Таллинне пострадали двое детей


rus.delfi.ee
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Foto: Eero Vabamägi

В понедельник в 14:07 произошло ДТП около Петербури теэ, 58B.

39-мужчина на Mitsubishi Pajero поворачивал влево и столкнулся с Volvo S60, за рулем которого находилась 39-летняя женщина.

Водителя Volvo и находившихся в автомобиле 13-летнюю и 7-летнюю девочек доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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