16.07.2019, 09:50
В ДТП на Петербургском шоссе в Таллинне пострадали двое детей
В понедельник в 14:07 произошло ДТП около Петербури теэ, 58B.
В понедельник в 14:07 произошло ДТП около Петербури теэ, 58B.
39-мужчина на Mitsubishi Pajero поворачивал влево и столкнулся с Volvo S60, за рулем которого находилась 39-летняя женщина.
Водителя Volvo и находившихся в автомобиле 13-летнюю и 7-летнюю девочек доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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