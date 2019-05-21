21.05.2019, 20:10

В деревне Конью горит торфяное поле


rus.delfi.ee
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В деревне Конью горит торфяное поле
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Во вторник днем спасатели получили сообщение о возгорании в деревне Конью в Ида-Вирумаа, пишет rus.err.ee.

Сначала обнаружили один очаг возгорания, спустя какое-то время нашли другой, больший очаг возгорания. В данный момент горит приблизительно 4,6 гектаров, но огонь распространяется быстро, а торфяная почва затрудняет работы по тушению, сообщили в Идаском спасательном центре.

Возгорание тушат несколько команд спасателей, в том числе добровольцев.

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