В деревне Конью горит торфяное поле

Сначала обнаружили один очаг возгорания, спустя какое-то время нашли другой, больший очаг возгорания. В данный момент горит приблизительно 4,6 гектаров, но огонь распространяется быстро, а торфяная почва затрудняет работы по тушению, сообщили в Идаском спасательном центре.

Возгорание тушат несколько команд спасателей, в том числе добровольцев.