21.05.2019, 20:10
В деревне Конью горит торфяное поле
Во вторник днем спасатели получили сообщение о возгорании в деревне Конью в Ида-Вирумаа, пишет rus.err.ee.
Во вторник днем спасатели получили сообщение о возгорании в деревне Конью в Ида-Вирумаа, пишет rus.err.ee.
Сначала обнаружили один очаг возгорания, спустя какое-то время нашли другой, больший очаг возгорания. В данный момент горит приблизительно 4,6 гектаров, но огонь распространяется быстро, а торфяная почва затрудняет работы по тушению, сообщили в Идаском спасательном центре.
Возгорание тушат несколько команд спасателей, в том числе добровольцев.
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